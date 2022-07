La prefettura cerca operatori economici per ospitare i profughi ucraini: pubblicato il bando

È stato pubblicato sul sito istituzionale della prefettura di Pescara, l'avviso pubblico relativo alla manifestazione d'interesse per operatori economici interessati all'accoglienza ed ospitalità dei profughi ucraini. Il bando scadrà il 3 agosto prossimo alle ore 12 e prevede la partecipazione di operatori che hanno a disposizione singole unità abitative e centro collettivi con capienza fino a 50 persone in provincia di Pescara da destinare esclusivamente a persone in fuga dal conflitto con la Russia.

Ricordiamo che in base ai dati forniti dalla Regione, all'11 luglio erano 4.100 i profughi ucraini attualmente ospitati in Abruzzo, circa il 3,2% del totale attualmente presente nel nostro Paese.