Il prefetto istituisce un tavolo contro il degrado sociale nelle periferie della città: saranno coinvolte anche le scuole

Il prefetto di Pescara Di Vincenzo ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico sulle periferie della città. L'obiettivo dell'iniziativa, già presentata durante l'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, è quello di contrastare il degrado sociale e ambientale, parallelamente all'attività già svolta dalle forze dell'ordine per contrastare criminalità e illegalità.

I lavori del tavolo si baseranno su un'analisi delle singole problematiche di ogni periferia, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, con grande attenzione per le iniziative in favore della cultura della legalità, coinvolgendo anche le scuole per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Al tavolo saranno invitati i rappresentanti delle forze dell'ordine, del Comune, dell'ufficio scolastico provinciale, dell'università, delle organizzazioni rappresentative del territorio e delle associazioni di volontariato.