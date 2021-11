Il prefetto Di Vincenzo incontra gli studenti degli istituti superiori pescaresi per la campagna contro la violenza di genere

Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo incontrerà lunedì 29 novembre una delegazione degli studenti del liceo artistico musicale coreutico "Misticoni Bellisario", dell'Iss "Mario dei Fiori" di Penne e dell'istituto omnicomprensivo di Alanno nell'ambito dell'iniziativa legata al contrasto alla violenza di genere, con lavori grafici, dipinti e filmati realizzati dagli stessi studenti sul tema.

Il progetto fa parte delle iniziative messe in campo dal tavolo operativo per il contrasto alla violenza di genere attivato dalla Prefettura di Pescara per promuovere fra i ragazzi una riflessione per un tema così importante e delicato ribaltando anche l'approccio che solitamente vede occuparsi dell'argomento solo gli adulti, ma che punta invece a mettere al centro del dibattito da protagonisti anche i giovani. I loro lavori saranno esposti e proiettati in prefettura durante la giornata dell'incontro con il prefetto.