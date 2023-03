Il prefetto Di Vincenzo ringrazia i carabinieri per l'operazione antidroga che ha portato a 5 arresti

Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ringrazia i carabinieri per l'operazione che ha portato a smantellare un giro di spaccio di droga nel Pescarese.

Nello specifico i militari dell'Arma hanno eseguito 5 misure cautelari.

In totale sono 12 le persone indagate mentre sono stati posti sotto sequestro 67 chili di droga tra marijuana (65) e cocaina (2). Le sostanze stupefacenti venivano nascoste da un sodalizio di cittadini albanesi in casolari abbandonati e in terreni incolti.

«Grazie al colonnello Barbera e all’Arma dei carabinieri di Pescara, per l’importante operazione che, con il prezioso coordinamento della Procura della Repubblica, alla quale va esteso il mio ringraziamento, ha consentito di smantellare un ingente traffico di stupefacenti», dice il prefetto volendo sottolineare l’importante operazione messa in atto dai Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Pescara.