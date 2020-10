Il prefetto di Pescara in visita al comando provinciale dei carabinieri

Visita istituzionale questa mattina da parte del prefetto di Pescara Di Vincenzo al comando provinciale dei carabinieri di Pescara. La visita è avvenuta nella mattinata di oggi dove il prefetto è stato accolto dal comandante provinciale colonnello Gambardella e dagli ufficiali presenti.

Il comandante ha presentato le articolazioni del comando provinciale, fornendo un consuntivo delle attività istituzionali espletate, sia in termini di assistenza ai cittadini che di prevenzione e repressione dei reati. Al termine della visita, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e quindi senza riunioni di personale, il prefetto ha ringraziato l'Arma per le attività svolte nel capoluogo ed in provincia, elogiando il personale per i risultati conseguiti.