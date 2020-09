Il prefetto di Pescara incontra Assoarma e le associazioni combattentistiche e d'arma della provincia

Il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, ha incontrato nel pomeriggio di oggi il presidente di Assoarma assieme ai presidenti delle associazioni combattentistiche e d'Arma della provincia.

Di Vincenzo ha ringraziato i rappresentanti delle varie associazioni per le iniziative messe in campo sul piano sociale, lodandoli per l'impegno profuso nell'ambito delle attività di protezione civile, oltre al grande significato valoriale da loro rappresentato che costituisce anche un importante patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.