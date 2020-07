Il nuovo prefetto di Pescara Di Vincenzo si presenta alla città: "Aprire le porte della prefettura ai cittadini"

"Ho voluto convocare questa iniziativa perché voglio che il mio operato sia caratterizzato dalla piena trasparenza, soprattutto con la stampa".

Il nuovo prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che prende il posto di Gerardina Basilicata andata in pensione, parla di sicurezza, di cultura e di ricostruzione.

Il primo comune che visiterò sarà Farindola e sarà un momento di grande riflessione

Originario di Chieti, 55 anni, torna in Abruzzo dopo aver ricoperto l’incarico di Capo Ufficio di Gabinetto del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del ministero dell'Interno.

Conosco bene l'Abruzzo. Torno a vivere e lavorare qui dopo 26 anni, ho consapevolezza del territorio. Pescara è una città dinamica e vivace, cresciuta in maniera incredibile dal dopoguerra in poi. È un comprensorio che custodisce valori positivi che vanno tutelati e promossi Grande attenzione sarà data alla cultura con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle nuove generazioni. Pescara è molto fiorente dal punto di vista culturale. Mi vengono subito in mente Gabriele d'Annunzio ed Ennio Flaiano, due figure di riferimento per la storia della città. L'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni deve avvenire però nel pieno rispetto di esse.

Il prefetto poi, riferendosi agli ultimi atti di aggressione avvenuti in città a danno delle forze dell’ordine anche nella notte scorsa, ha aggiunto: "La divisa non si tocca".