Il prefetto Ferdani incontra il presidente del consiglio regionale, il presidente della Provincia e i sindaci

Giornata di incontri istituzionali per il nuovo prefetto Flavio Ferdani. La mattina di mercoledì 29 infatti c'è stato sia l'incontro con il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che quello con il presidente della Provincia Ottavio De Martinis e i 46 sindaci dei comuni che ne fanno parte.

È stato nel palazzo della Regione di piazza Unione che Sospiri ha incontrato Ferdani augurandogli buon lavoro e ribadendo la volontà di perseguire una proficua collaborazione istituzionale.

Il prefetto ha fatto tappa anche nella Sala Tinozzi della Provincia dove ad attenderlo c'erano De Martinis e i sindaci dei Comuni della provincia di Pescara oltre al dirigente tecnico dell'ente Marco Scorrano e il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Mauro Casinghini.

L’incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità, il presidente ha rivolto al prefetto gli auguri di buon lavoro ed è stata ribadita da entrambi la volontà di collaborare, con le amministrazioni comunali del Pescarese per rafforzare la comune convinzione che la sicurezza è un diritto fondamentale da garantire ai cittadini. In questo primo confronto alcuni primi cittadini hanno messo al corrente il prefetto di certi principali temi che riguardano le proprie città, ponendo le basi per una stretta e futura sinergia per il bene dei territori, in particolare sono state illustrate delle problematiche inerenti al maltempo e alle lungaggini burocratiche di alcuni servizi. Piena disponibilità è stata garantita anche dal direttore Casinghini, riguardo gli interventi sui comuni in caso di maltempo.

“Sono certo che la lunga esperienza e l’importante bagaglio professionale del nuovo prefetto Ferdani sapranno rappresentare un prezioso sostegno per la nostra comunità – ha dichiarato De Martinis -. Questa mattina c’è stata grande soddisfazione anche da parte dei sindaci che si sono mostrati collaborativi e pronti al dialogo, invitando il prefetto a visitare le proprie città”.