Visita del prefetto Ferdani alla caserma del comando provinciale della guardia di finanza [FOTO]

Visita istituzionale al comando provinciale della guardia di finanza per il nuovo prefetto Flavio Ferdani. Ad accoglierlo è stato il comandante provinciale, il comandante Antonio Caputo, insieme ai comandanti e i finanzieri dei reparti dipendenti oltre a una rappresentanza della locale Associazione nazionale finanzieri d'Italia. Il prefetto ha rivolto parole di apprezzamento al personale schierato per accoglierlo nel cortile della caserma Angelini elogiandone l'impegno profuso nel garantire la legalità economico-finanziaria sul territorio.

L'occasione è stata anche quella per confrontarsi con il comandante provinciale sul contesto esterno di riferimento e per presentare al prefetto il dispositivo di sicurezza predisposto dalla guardia di finanza per la tutela del territorio, per concludere con le prospettive operative per l’anno 2024.

Il colonnello Caputo ha posto in particolare risalto le peculiarità e le potenzialità dell’assetto organizzativo strutturato in provincia, incentrato sul controllo economico del territorio, sulla piena e costante collaborazione con tutte le istituzioni locali (dalla prefettura, all’autorità giudiziaria e alle altre forze di polizia), nonché sull’attenzione alle esigenze di sicurezza della cittadinanza; necessità garantite, soprattutto ai più giovani, sia con il quotidiano impegno su strada sia attraverso iniziative di carattere culturale e sportivo realizzate per rafforzare l’educazione alla legalità economico-finanziaria.

La giornata si è conclusa con la visita del prefetto alla sala operativa dove ha potuto apprezzare i sistemi tecnologici con cui le fiamme gialle vigilano sul territorio e in mare utili a intercettare le situazioni che richiedono l'intervento delle pattuglie giallo-verdi o per corrispondere alle richieste dei cittadini, che, in numero sempre maggiore, si rivolgono al numero di pubblica utilità della guardia di finanza, il 117, a disposizione h24 sette giorni su sette e dunque 365 giorni all’anno.