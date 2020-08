Il neo prefetto Di Vincenzo in visita al Comune di Spoltore

Il neo prefetto Di Vincenzo è stato in visita, questa mattina, al Comune di Spoltore. Ad accoglierlo c'erano il sindaco Luciano Di Lorito, il vice sindaco Chiara Trulli e il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani, oltre agli assessori della giunta.

"Manco da 26 anni in Abruzzo e qui mi avete preparato una sorpresa - ha scherzato il rappresentante del governo - Spoltore è cresciuta in maniera esponenziale. La mia presenza qui è segno di vicinanza ma anche un modo per fare squadra. L'attività solista oggi è perdente".