Il prefetto Di Vincenzo ringrazia il comandante del Reggimento Alpini per l'impegno nell'emergenza Covid

Incontro tra il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, e il comandante del nono Reggimento Alpini, il colonnello Gianmarco Laurencig questa mattina, martedì 20 aprile.

Di Vincenzo ha ricevuto la visita di cortesia del colonnello.

Come fanno sapere dalla prefettura, l’incontro ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e per soffermarsi sui principali temi di interesse generale sottolineando la proficua, sinergica collaborazione tra il Corpo gli alpini e il territorio.

In particolare, il prefetto ha ringraziato il comandante per l’impegno profuso dai suoi uomini, anche durante la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio pescarese. Nel corso della visita sono state poste le basi per la promozione e l’organizzazione di future attività addestrative tra le quali è al momento allo studio una esercitazione che vedrà impegnata la Prefettura e il 9^ Reggimento Alpini congiuntamente alla protezione civile e alla Croce Rossa Italiana nella gestione di emergenze legate al dissesto idrogeologico.