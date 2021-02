Le precisazioni della Asl di Pescara sul servizio di diabetologia dopo la visita di Blasioli: "Estesi gli orari di apertura"

La direzione della Asl di Pescara interviene con alcune precisazioni riguardanti la questione dei problemi e disservizi per il servizio di diabetologia dell'ospedale di Pescara. La Asl sottolinea come siano state messe in campo tutte le forze ed energie per fronteggiare una situazione di difficoltà causate dal Covid:

Nell’articolo citato le file e le attese degli utenti vengono addebitate all’ “accesso limitato e sottoposto al controllo scanner della temperatura”, ovvero alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione dell’esposizione da contagio Covd-19 correttamente rispettate secondo la normativa ministeriale. Il Servizio di diabetologia, diretto da Agostino Consoli, ha visto il verificarsi della malattia di 4 infermieri, altro elemento considerato causa scatenante di un rallentamento nella distribuzione dei presidi.

La Asl aggiunge che, date queste giustificate assenze, il servizio è stato dotato di un'altra unità di personale per la distribuzione e un portiere per regolamentare la fila, e dalla prossima settimana l'orario sarà esteso dalle 9 alle 13 mentre fino ad ora era in vigore quello ordinario dalle 11 alle 13,30 coprendo quindi tutto l'arco della mattinata.