Cinquant'anni di diploma e di amicizia: pranzo di classe per gli ex alunni del Volta

La frase che Giulio Di Bernardo ha scelto per descrivere questo momento è iconica e significativa, perché la dice lunga sul valore di questa rimpatriata:

"Cinquant'anni di diploma e di amicizia".

Mezzo secolo dopo il diploma di maturità, infatti, gli ex alunni della classe 5^ b - sezione meccanica dell'Istituto tecnico industriale statale di Pescara, oggi Alessandro Volta, si sono ritrovati per un pranzo "commemorativo", tra nostalgia e risate. L'anno scolastico era il 1971-1972 e, a cinquant'anni da quando condividevano banchi, sogni e speranze, gli ex compagni di scuola si sono rivisti con grande gioia, suggellando tutto con una bella foto di gruppo finale.