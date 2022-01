Potenziati i controlli nel weekend a Passolanciano sul versante pescarese della Maiella

Come informa una nota, nella giornata di ieri (21 gennaio) si è tenuta in prefettura una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno preso parte il questore di Pescara, Luigi Liguori, e i colonnelli Barbera e Caputo. Il vertice è stato presieduto dal prefetto, Giancarlo Di Vincenzo.

In base a quanto riferito, durante l’incontro è stata condivisa la necessità di un ulteriore potenziamento dei servizi di controllo e monitoraggio del territorio, sul versante pescarese della Maiella, in considerazione del prevedibile afflusso di appassionati in località Passolanciano per il fine settimana. La prefettura segnala, inoltre, che nella sola giornata del 16 gennaio sono state contestate ben 41 violazioni al codice della strada sulla Ss 614 in direzione Lettomanoppello per intralcio alla sede stradale.