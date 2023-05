Aiuola e palo segnaletico impediscono in via Italica l'uscita dall'auto a una disabile accompagnata [FOTO]

Evidenti difficoltà per una donna disabile accompagnata dal padre per la collocazione del posto auto riservato e assegnato in via Italica nella zona di Porta Nuova a Pescara.

È quanto ci viene segnalato con la richiesta a chi di dovere di risolvere la situazione.

In sostanza la donna disabile in carrozzina deve scendere dal lato passeggero con l'aiuto del padre.

Ma il posto auto assegnato è stato disegnato proprio in corrispondenza di un'aiuola e del palo segnaletico. La conseguenza è che le portiere della vettura una volta aperte portano proprio all'aiuola e al palo. Una situazione che provoca difficoltà alla disabile e al padre che deve sostenerla. Pare che l'uomo abbia provato a parcheggiare in un altro posto riservato a persone con disabilità ricevendo in cambio una contravvenzione avendo un posto già assegnato. Quello che chiedono è che venga ridisegnato il posto in un punto dove non ci siano aiuola e palo. Il padre ha anche chiesto l'assegnazione di un nuovo posto ma gli avrebbero risposto che la trafila è molto lunga.