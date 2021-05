Oltre 700 posti ancora a disposizione per le vaccinazioni anti Covid dei fragili nel fine settimana in arrivo

Sono ancora oltre 700 i posti a disposizione per la vaccinazione delle persone fragili della provincia di Pescara, che si terranno al Palafiere in via Tirino il prossimo fine settimana. Lo ha reso noto la Asl, aggiungendo e ricordando che le persone inserite in questa categoria devono essere in possesso di esenzione per malattie croniche e invalidanti, per malattie rare, o con indice di massa corporea superiore a 35 e persone con disabilità legge 104.

Le giornate a disposizione sono venerdì 14 maggio con 226 posti disponibili alle 17 del 13 maggio, sabato 15 maggio con 272 posti disponibili e domenica 16 maggio con 344 posti disponibili. Occorre aver presentato manifestazione d'interesse alla vaccinazione sul portale della Regione Abruzzo, e non avere già una prenotazione in corso ed essere inseriti negli elenchi della Asl stessa. Il link per la prenotazione è il seguente: https://wsinfo.comune.pescara.it/vaccinaz/main.php?fbclid=IwAR01tNXp1xqOpmyJVHG3bnizAx_6cHl4P3YcMssyU01VL-QbdQh0pD0pJrQ