Ventuno posti disponibili e quattro progetti nella Caritas Diocesana per il servizio civile: tutte le informazioni

Anche quest'anno la Caritas diocesana scende in campo per il servizio civile, con un'offerta formativa per i ragazzi che vorranno avvicinarsi al mondo del volontariato sostenendo le persone che ogni giorno, sul territorio, hanno bisogno di aiuto ed assistenza. Lo ha fatto sapere Corrado De Dominicis, direttore della Caritas della diocesi di Pescara-Penne presenta l’opportunità del servizio civile.

Fino al 10 febbraio alle ore 14, infatti, sarà possibile inviare la domanda per candidarsi ai 4 progetti della Chiesa locale. 21 i giovani che saranno selezionati per lavorare in “Apprendiamo”, con 4 posti disponibili, che permetterà di svolgere il servizio con minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale; ben 9 posti invece sono riservati al progetto “Case per l’Inclusione”, rivolto alla presa in carico di adulti e anziani in particolari situazioni di fragilità sociale ed economica; di educazione e promozione socio-culturale e di animazione di comunità si occuperà il progetto “Citizens for future” dando spazio a 4 volontari/e; infine, altri 4 posti a disposizione saranno in favore del progetto “Welcome” che porterà i giovani a cimentarsi con i servizi per migranti e rifugiati.

Altri due posti, sempre di bando servizio civile, all'estero assieme ai "Caschi bianchi" che saranno ospitati in Senegal occupandosi dei migranti vulnerabili. De Dominicis ha dichiarato:

"Svolgere il servizio civile in Caritas permette di potersi confrontare con le tante facce della povertà e del disagio presenti nella nostra società, arricchendo i giovani non solo dal punto di vista formativo e professionale, ma anche e soprattutto da quello umano e delle relazioni con persone e realtà in contesti di svantaggio e marginalità"

Tutte le informazioni e le modalità per presentare la propria candidatura si possono trovare sul sito della Caritas diocesana di Pescara-Penne www.caritaspescara.it; per contatti scrivere a serviziocivile@caritaspescara.it .