"Posti auto per disabili cancellati e strisce pedonali ancora assenti", la denuncia di un esercente di via Marconi

Un esercente di viale Marconi ha scritto una lettera aperta al sindaco Masci e all'assessore alla mobilità Mascia per segnalare, nel tratto dalla rotonda di via Vittoria Colonna alla rotatoria di via dei Sabini, diverse criticità nei lavori tutt'ora in corso, a cominciare dal fatto che sono scomparsi "due posti auto per disabili, all'altezza del civico 109 e del civico 114, mentre uno dei rarissimi posti auto rimasti, all'altezza del civico 91, è occupato dai cassonetti dei rifiuti, per accedere ai quali bisogna invadere pericolosamente la corsia destinata alle auto, così come per accedere all'edicola della rotonda tra via da Vestea e via Colonna intorno alla quale giacciono, sempre sul marciapiede, altri contenitori per rifiuti (vetro e batterie) che limitano ulteriormente il passaggio di pedoni e carrozzine".

Inoltre "dopo diverse settimane dalla realizzazione della segnaletica orizzontale sono da completare le strisce pedonali previste da progetto all'altezza dei numeri civici 109/134: quelle esistenti si fermano beffardamente sull'antistante "isola della disperazione" realizzata per accedere ai tanto esaltati mezzi pubblici. Sono altresì assenti quelle immediatamente antecedenti la rotatoria tra via dei Sabini e via Marino da Caramanico, all'altezza dei numeri civici 119/140, anch'esse previste da progetto".

Nel frattempo "attendiamo con ansia la veloce realizzazione delle strisce pedonali successive, visto che attraversare un'autostrada urbana non è proprio agevole, in mancanza di qualsiasi dispositivo di protezione dei pedoni". Poi l'esercente conclude: "Si è capito che tutte queste minuzie - purtroppo solo frammenti di una devastazione epocale - non rientrano nelle vostre priorità", parlando di un progetto "di cui non avete ancora capito l'effetto distruttivo".