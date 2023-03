In viale Marconi verranno recuperati 2 posteggi per le auto sul lato monti

Sono due i posteggi per le automobili che verranno recuperati sul lato monti di viale Marconi a Pescara.

Lo spazio è quello subito prima dell'incrocio con via Savonarola.

In molti si chiedevano come mai in quello spazio non fosse possibile prevedere almeno un paio di parcheggi visto lo spazio a disposizione.

Spazio che attualmente è inutilizzato e solo delimitato dalla striscia gialla discontinua che costeggia la corsia riservata agli autobus del trasporto pubblico. Uno dei residenti, Antonio Taraborelli, ha deciso di contattare l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, chiedendo il perché di quello spazio vuoto invece della previsione di posteggi per le auto. E l'assessore ha fatto sapere al cittadino che il dirigente comunale alla Mobilità sta valutando la predisposizione di un'ordinanza apposita per i due stalli in più in viale Marconi.