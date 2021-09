Poste Pescara, il ritiro di pacchi e raccomandate diventa veloce con app o WhatsApp

Il servizio è attivo in tutti i 13 uffici postali della città e in altri 19 della provincia

Importante novità alle Poste di Pescara: chi, infatti, al rientro dalle vacanze dovesse trovare nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza, potrà effettuare il ritiro di pacchi e raccomandate in maniera veloce tramite un'apposita app o con WhatsApp, perché da oggi è possibile prenotare l’appuntamento allo sportello.

I sistemi di prenotazione del turno da remoto, che consentono l’accesso anche ad altre operazioni tra cui la richiesta dello Spid, sono disponibili in tutti i 13 uffici di Pescara e in altri 19 della provincia. Per prenotare l’operazione con l’app “Ufficio Postale” è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare il giorno corrente o quello successivo e scegliere l’orario preferito per svolgere l’operazione.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è invece necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 371/5003715.