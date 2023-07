Poste Italiane smentisce Aca: "Nessuna responsabilità sui ritardi nella consegna delle bollette"

In una nota, Poste Italiane replica alle accuse dell'Aca declinando "ogni responsabilità sugli eventuali ritardi o mancate consegne dei bollettini in quanto non affidataria del servizio di consegna delle corrispondenze in questione".

Il riferimento è alle polemiche degli ultimi giorni, quando il consigliere comunale Pignoli era intervenuto sui solleciti dell'Aca al pagamento di bollette mai arrivate prima ai cittadini. L'azienda comprensoriale acquedottistica si era difesa scaricando le colpe su Poste Italiane, che ora hanno a loro volta replicato.

Pertanto, "precisando al contempo di non aver mai ricevuto alcuna contestazione in merito da parte della società idrica, al fine di evitare fraintendimenti", Poste Italiane coglie l’occasione "per invitare a un'attenta verifica del logo riportato sulle corrispondenze e rivolgere eventuali segnalazioni alle società di recapito direttamente responsabili del servizio".