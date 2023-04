Poste Italiane: i consigli per evitare le truffe a casa e online ai cittadini abruzzesi

Poste Italiane, dopo i recenti episodi di truffa, fornisce dei consigli utili per evitare ai cittadini abruzzesi brutte sorprese. Fa sapere che nessun dipendente dell’azienda è autorizzato a effettuare controlli domiciliari di qualsiasi genere su titoli, libretti di risparmio o della pensione, banconote o monete in possesso dei cittadini, né tantomeno a richiedere somme a integrazione di operazioni postali o a sportello. Inoltre non sono mai richiesti dati sensibili e riservati, come utenza, password, codici di sicurezza, dati carte pagamento, in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità.

Le operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento possono essere monitorate in tempo reale grazie alle push notification dell’app di Poste, da attivare tempestivamente. È inoltre possibile attivare il servizio di notifica anche tramite sms sul telefono cellulare, gratuito per i pagamenti su siti internet e app.

In ogni caso, per verificare la sicurezza delle informazioni, consiglia di visitare la sezione del sito aziendale poste.it.

A Roma, nei giorni scorsi, è stato inaugurato il nuovo centro antifrodi, per garantire una maggiore sicurezza sui servizi di Poste Italiane i suoi 35 milioni di clienti.

La struttura adotta le tecnologie più avanzate nell’attività di Fraud Management e Fraud Intelligence sulle transazioni effettuate negli oltre 12.300 uffici postali d’Italia e online attraverso le carte di pagamento, sulle operazioni di e-commerce e su quelle del ramo assicurativo di Poste Vita.

Gli oltre cento specialisti con una lunga esperienza nel campo della cyber security che lavorano nel Centro Antifrodi, insieme a giovani neolaureati selezionati dalle migliori università, nel 2022 hanno gestito oltre 1 milione di segnalazioni, sventando tentativi di frode per circa 50 milioni di euro.