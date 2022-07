Poste Italiane sul caso della cliente non udente discriminata nell'ufficio di Pescara 6: "Avviata un'indagine interna"

Poste Italiane, con un comunicato ufficiale, interviene in merito alla vicenda denunciata da “Carrozzine Determinate” e “Accessibilità & Eventi Deaf Aps” avvenuta il 4 luglio scorso nell'ufficio postale in via Nazionale Adriatica Nord che ha visto come protagonista una donna di 76 anni disabile non udente. L'azienda si è scusata per l'incomprensione che si è verificata:

"Nel merito, l’azienda precisa di avere già avviato verifiche interne volte ad approfondire l’accaduto e, laddove fossero accertate eventuali responsabilità, si riserverà di applicare i relativi provvedimenti. A prescindere dall’esito di tali verifiche, Poste Italiane intende sottolineare come la signora Di Martino, cliente abituale e conosciuta da tutto il personale dell’ufficio, sia stata comunque servita e abbia potuto portare a termine le sue operazioni a sportello. L’azienda sarà inoltre lieta di invitare nei prossimi giorni la signora Di Martino in ufficio postale per chiarire l’episodio.

Poste Italiane ha fatto dell’inclusione uno dei pilastri del piano strategico “2024 Sustain & Innovate” e dimostra quotidianamente una attenzione molto alta su tutti i segmenti di clientela e in particolare sulle persone che hanno delle difficoltà di accesso ai servizi erogati sul territorio. "