Da Poste Italiane una cartolina sulla Pasqua, ecco dove trovarla a Pescara

Poste Italiane ha lanciato una nuova iniziativa filatelica: una cartolina sulla Pasqua. Un modo, come si legge in una nota, per "sostenere il valore della scrittura, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale dovuto all’emergenza sanitaria, e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo".

Ecco in quali sportelli filatelici degli uffici postali di Pescara e provincia è possibile trovarla, fino al prossimo 6 aprile: