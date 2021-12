Poste italiane dedica un annullo filatelico e cartolina speciale a Farindola per la festa patronale

Verranno presentati lunedì 6 dicembre, in occasione della festa patronale di San Nicola, la cartolina e l'annullo filatelico dedicati a Farindola da Poste italiane. La cartolina raffigura una veduta aerea in notturna di Farindola, mentre sul timbro è riprodotta un’immagine di San Nicola di Bari. In municipio dalle 16,30 alle 18 sarà allestito un servizio filatelico temporaneo, con accesso regolamentato, alla presenza del sindaco Ilario Lacchetta e di alcuni rappresentati locali di Poste. Lo stesso Lacchetta ha dichiarato:

“La cartolina il e timbro dedicato al Comune di Farindola rappresentano una testimonianza importante della presenza di Poste nella quotidianità della comunità farindolese. Per noi è motivo di orgoglio condividere questo momento di festa con tutta la struttura di Poste Italiane, che con il loro calore e il loro sorriso regalano quotidianamente momenti di felicità ai cittadini”. L'iniziativa rientra nel programma avviato da Poste italiane per i piccoli comuni, garantendo presenza costante e capillare sul territorio soprattutto per le comunità locali e delle aree meno densamente popolate come Farindola.