Da Poste italiane un annullo filatelico e una cartolina dedicati a Picciano

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei piccoli comuni ed è prevista per lunedì 12 aprile in occasione del santo patrono del paese

Picciano sarà protagonista di un francobollo e di una cartolina speciali che verranno emessi da Poste italiane lunedì 12 aprile. L'iniziativa rientra nel programma dei nuovi impegni a favore dei piccoli comuni della società e coincide con il santo patrono del paese, San Vincenzo Ferreri. L'obiettivo è quello di introdurre i cittadini alt ema della filatelia e scrittura legata alle tradizioni culturale delle comunità italiane.

La cartolina raffigura una veduta dall’alto di Picciano e, sullo sfondo, la frazione di Piccianello, mentre sul bollo speciale è riprodotto in forma stilizzata il campanile della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Soccorso. Per l'occasione sarà attivato un servizio filatelico temporaneo in via Gabriele D'Annunzio vicino all'ufficio postale dalle 10 alle 12 con accesso regolamentato alla presenza del sindaco di Picciano Catani e di alcuni rappresentanti locali di Poste. Il sindaco ha commentato:

“Ringrazio Poste Italiane per il grande progetto di attenzione rivolto ai Piccoli Comuni. Siamo molto orgogliosi di poter offrire la cartolina ai nostri bambini che potranno far conoscere Picciano senza l’utilizzo di pc o smartphone”.

Sempre nel Pescarese, a dicembre, nell’ambito dello stesso progetto, era stata dedicata una cartolina al comune di Villa Celiera.