Inaugurata la postazione d'emergenza del 118 a Civitella Casanova: servirà tutta l'area Valfino vestina

Importante inaugurazione a Civitella Casanova dove la Asl ha aperto la postazione territoriale d'emerganza sanitaria 118 per l'area Valfino vestina. Sono intervenuti il direttore generale Asl Vero Michitelli, il sindaco di Civitella Marco D’Andrea, il direttore 118 Aurelio Soldano, il consigliere regionale Luca De Renzis, con delega del Presidente Marsilio e l’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì.

Erano inoltre presenti il direttore sanitario aziendale Rossano Di Luzio, il maresciallo Giuseppe Margiotta comandante della stazione dei carabinieri di Civitella Casanova, i sindaci dell’area Valfino Vestina, e il presidente del Consorzio Punto Europa Filippo Lucci.

La postazione è stata finanziata con fondi nazionali e comunitari destinati alle aree interne, e fa parte del progetto di regionale del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Grazie a questi finanziamenti è stata acquistata un'ambulanza Msab, ovvero mezzo sanitario avanzato di base con infermiere.

"Con tale potenziamento la rete dell’emergenza-urgenza della provincia di Pescara prevede in tutto 15 postazioni territoriali. La nuova rete dell’emergenza-urgenza tiene conto delle trasformazioni che negli ultimi anni il sistema ha attraversato in termini di stress, del necessario coordinamento della rete delle postazioni esistenti con la nuova rete ospedaliera e con la nuova offerta territoriale prevista dal PNRR, delle caratteristiche del territorio pescarese interno: alta collina, bassa densità di popolazione, viabilità complessa, della distanza dagli ospedali hub e spoke di riferimento. Nel caso di Civitella, l’ospedale hub di Pescara è raggiungibile in un tempo medio

stimato maggiore di 1 ora; l’ospedale spoke di Penne dista circa 27 minuti. L'aumento delle ambulanze e la loro distribuzione strategica sul territorio permetteranno la riduzione dei tempi di risposta in caso di emergenza sanitaria, maggiore e migliore copertura del territorio, soprattutto nelle zone più remote, miglioramento della qualità del servizio per i cittadini.

La tempestività del soccorso è assolutamente necessaria quando occorre gestire eventi ncorrelati alle cosiddette patologie “tempo-dipendenti”, quali l’Infarto miocardico, l’ictus ischemico o emorragico, il trauma severo, le emergenze materno-infantili. La postazione di Civitella Casanova offre un servizio H12 (tenuto conto che la domanda di assistenza sanitaria in regime di urgenza-emergenza vede la massima espressione negli orari diurni, quando si svolgono le principali attività).

Il direttore Michitelli:"È un tassello fondamentale nel potenziamento dell'assistenza sanitaria, soprattutto nelle aree interne e disagiate.” Il consigliere regionale De Renzis ha portato i saluti del presidente Marsilio e ricordato

l’impegno della Regione Abruzzo: “L’inaugurazione di oggi è un grande risultato frutto della volontà di questa Amministrazione di dare attenzione alle aree interne, grazie alla quale è stata anche scongiurata la soppressione della postazione di Catignano. L’evento di oggi testimonia l’importanza che riconosciamo ai presidi delle aree interne e la nostra volontà di tutelare la sicurezza agli abitanti.” L'assessore Verì:

“È con grande orgoglio che oggi apprezziamo un nuovo modello organizzativo della Regione Abruzzo. L’inaugurazione della postazione di Civitella è frutto del processo messo in atto in questi anni. Una linea ormai

tracciata e che dobbiamo continuare a seguire per raggiungere tali grandi ed importanti risultati. La nuova rete ospedaliera si completa con la rete dell’urgenza-emergenza, resa capillare nel territorio interno anche grazie all’attivazione di postazioni che, nonostante gli indicatori ministeriali, siamo riusciti a riqualificare, raggiungendo territori impervi. Unitamente ai presidi hub e spoke garantiscono la tutela sanitaria anche ai cittadini che non abitano lungo la costa”.