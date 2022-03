Ennesimo peschereccio incagliato in porto, Camplone: "La situazione è tragica" [VIDEO]

Non è semplicemente l'ennesimo peschereccio incagliato in porto, ma è il primo peschereccio che si incaglia all'interno del porto, ovvero vicino alle banchine, lì dove si fanno i rifornimenti, dove si scarica il pescato e ci si ferma a fare i piccoli lavori di riparazione. Siamo oltre il porto canale e questo ennesimo episodio fa di una situazione già difficilissima, una situazione “tragica”. Non usa mezzi termini Massimo Camplone dell'associazione armatori di Pescara per definire l'accaduto. Alle 11 di questa mattina il peschereccio “Nonno Giovanni" è rimasto incastrato proprio lì dove le barche attraccano e salpano, tanto da dover avvisare la capitaneria di porto e avviare le azioni di intervento per disincagliarlo. Tante, troppe difficoltà che, ci riferisce Camplone, hanno spinto molti a tornare ad attraccare ad Ortona. Lui lo ha fatto. Uscire ed entrare in porto, in sostanza, sta diventando più che difficile: impossibile.

"Qui al centro c'erano già solo quattro metri di fondale: stamattina era un metro - spiega -. Il lavoro che si fa al porto canale non è il dragaggio, ma lo spostamento dei sedimenti che, puntualmente con il maltempo, tornano a intasarlo. Ora il problema è arrivato fino alla zona commerciale. Non sono riusciti ad uscire neanche i pescherecci mezzani è medi perché c'è anche la secca, come capita nelle giornate in cui il tempo è buono”. Anche stanotte, rifersice, altre due imbarcazioni hanno avuto difficoltà strusciando con la carena sul fondale. Stamattina l'incastro dell'ennesimo peschereccio. Critico il rappresentante dell'associazione sulle tante azioni portate avanti per cercare di tamponare il problema dell'insabbiatura: “tutti soldi sprecati, qua non si è risolto niente e con tutti i problemi che ci sono lavorare è sempre più impossibile”. Non c'è pace per la marineria già alle prese con il problema del caro gasolio che, ad oggi, non è affatto migliorati, anzi. “Ho appena sentito i fornitori: - spiega Camplone - il prezzo è tornato di nuovo ad un euro e dieci”. Non è difficile immaginare che, viste le condizioni, la marineria non decida di mettere in campo nuove azioni di protesta.