In autunno l'avvio dei lavori per il nuovo molo nord del porto [FOTO]

Inizieranno nel prossimo autunno i lavori di realizzazione del nuovo molo nord del porto di Pescara.

La conferma dell'avvio del cantiere è stata comunicata direttamente al sindaco Carlo Masci dai tecnici dell'Arap (azienda regionale attività produttive) e dal titolare della ditta che si è aggiudicata l'appalto.

È lo stesso primo cittadino a raccontare dell'incontro avvenuto sulla banchina nord dello scalo portuale: «In uno dei miei tanti giri di controllo della città, sono stato sul molo nord per verificare se la ditta che stava prelevando la sabbia per il ripascimento svolgeva il lavoro in modo tale da far tornare l'acqua sotto i trabocchi. Mentre ero lì con Padovano, ho avuto la lieta sorpresa di incontrare i tecnici dell'Arap che facevano un sopralluogo con il titolare della ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del collegamento tra la spiaggia e la diga foranea nell'ambito dell'intervento per il nuovo porto di Pescara, che mi hanno assicurato che in autunno cominceranno a posizionare i massi sull'acqua e entro due anni completeranno i lavori del primo lotto. Bellissima notizia per Pescara, chiudo gli occhi e già sogno la passeggiata e la terrazza sul mare da cui potremo ammirare la nostra meravigliosa Pescara».