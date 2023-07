Trova in strada un portafoglio con una grossa somma di denaro e lo restituisce al proprietario

Una bella storia di onestà arriva dal consigliere comunale Massimiliano Pignoli, che ha pubblicato e raccontato sui social quanto avvenuto mercoledì 12 luglio in città e che vede come protagonista il fratello Simone:

"Questa mattina dopo una notte di lavoro mentre con la sua vespa faceva ritorno a casa, improvvisamente vede per terra un portafoglio. Si ferma, lo raccoglie e vede che oltre i documenti vi è una cospicua somma di denaro.

Stanco come era, legge l' indirizzo e senza pensaci su due volte va a casa del signore. Preciso che tutto questo avviene verso le ore 7.30 del mattino. Suona al citofono e al signore ( incredulo) riconsegna il portafoglio con ovviamente l'intera somma di denaro. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori questo mettiamo in pratica. Aiutare sempre il prossimo nella vita così senza approfittare mai di niente e di nessuno. Questo stiamo cercando di trasmettere ai nostri figli. Bravo Simone, bel gesto"