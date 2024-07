Resistono i cassonetti in piazza Unione e in via Conte di Ruvo, ma solo finché non arrivano le isole a Pescara Vecchia

Ambiente Spa ha rimosso i cassonetti stradali, a Porta Nuova, nell’area P3 compresa tra viale Marconi e la stazione ferroviaria del quartiere di riferimento. A ridosso dell’area pedonale di Pescara Vecchia, però, nei pressi di piazza Unione e su via Conte di Ruvo, i bidoni tradizionali per la raccolta dei rifiuti sono stati temporaneamente lasciati, per essere portati via quando sorgeranno le isole ecologiche informatizzate a Largo dei Frentani e su via Orazio. «Si tratte di aree attrezzate», fa sapere il direttore tecnico di Ambiente Spa Mauro Di Lanzo, «in cui esercenti e proprietari delle attività della zona, in particolare, ma anche i residenti della stessa area paedonale, potranno accedere tramite la eco-card consegnata agli utenti già da tempo. Isole diverse da quella di via Pepe, perché a differenza di quest'ultima, aperta a tutti i cittadini di Porta Nuova, possono essere utilizzate solo da chi vive e lavora nella zona pedonale».

Con la rimozione dei cassonetti nelle altre strade dell’area P3 è stato ufficialmente ampliato il servizio di raccolta di vicinato a Pescara Sud. Per il centro cittadino e la parte Nord della città bisognerà attendere qualche mese.

Di Lanzo ricorda di «non accatastare o abbandonare rifiuti, evitando il porta a porta». «Sono previste delle sanzioni per chi non rispetta le regole ed evita di seguire il nuovo metodo di raccolta dei rifiuti urbani. Abbiamo notato un aumento di rifiuti, sparsi per le strade della città. Diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini. Tra l’altro, abbandonare rifiuti lungo le strade o nelle campagne è diventato un reato penale, che per i privati cittadini prevede una multa da mille a diecimila euro», conclude.