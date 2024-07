A Pianella va in scena il "Porchetta Day" per celebrare un piatto unico della cucina abruzzese

La porchetta come piatto unico della cucina abruzzese.

Questo l'obiettivo della manifestazione, promossa dall'agenzia "Promozione Spettacoli", denominata "Porchetta day", una gara con una decina di concorrenti pronti ad alzare l'asticella e a dimostrare come l'abbinamento con i prodotti tipici del territorio sia fondamentale per la valorizzazione del prodotto.

I concorrenti si ritroveranno lunedì 1 luglio, alle ore 20, nel ristorante-trattoria "La Rossa" di Pianella per il trofeo "Polidori vini" davanti a una giuria di esperti presieduta dal maestro di cucina Santino Strizzi.

Gli elaborati saranno giudicati in base alla presentazione e agli equilibri e al termine si svolgeranno le premiazioni. In competizioni professionisti del settore come Anthony Tatasciore, Graziano Marramiero, Vincenzo Di Donato, Luciano Bosica, Silvano Pinti, Fernando Di Iorio e Renato Fagioli in rappresentanza di alcune località della nostra regione rinomate per la preparazione di gustose e prelibate porchette. Ospiti d'onore della rassegna saranno le campionesse italiane della cucina per casalinghe Anna Di Biase e Maria Angelucci.

«Una gara molto interessante», spiega il maestro di cucina Santino Strizzi, «per valorizzare un prodotto come la porchetta che viene scimmiottato malamente da più parti».