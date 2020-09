A Popoli i cittadini potranno discutere la loro tesi di laurea in Comune. A farlo sapere è la consigliera comunale Vanessa Combattelli, che ha portato in assemblea una proposta ad hoc per gli studenti popolesi in procinto di laurearsi, tenendo conto dell'emergenza Covid-19 e dell'impossibilità per molti ragazzi di discutere la tesi in sede universitaria.

"Il senso della mia proposta - spiega Combattelli - segue la scia del principio già espresso in diversi comuni italiani: conferire ad un momento così importante della propria vita l'istituzionalità che esso merita e richiede, così da permettere a coloro che lo desiderano di poter incorniciare il raggiungimento dei propri obiettivi nella nostra sede".

La proposta è stata accettata dal sindaco e dal consiglio comunale. Per il rilascio dell’autorizzazione bisogna presentare istanza in carta libera a info@comune.popoli.pe.it, con indicazione delle generalità del richiedente della richiesta di eventuali attrezzature specifiche, della data e ora della discussione della tesi di laurea almeno 10 giorni prima dell’evento.