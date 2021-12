A Popoli un albero, una stella cometa e una slitta realizzati all'uncinetto per colorare il Natale [FOTO]

Anche Popoli in occasione delle feste natalizie si colora e si illumina grazie a delle opere all'uncinetto. L'associazione "Mani in lana", formata da circa 25 donne, ha infatti realizzato e posizionato in tre diverse location una stella cometa, una slitta di Babbo Natale e un albero realizzati interamente a mano con il ricavato delle creazioni donato in beneficenza. In piazza della libertà sarà possibile ammirare la stella cometa, in corso Gramsci l'albero di Natale (già realizzato ed esposto lo scorso anno), ed infine in piazza Paolini la slitta.

La stella, in particolare, è stata realizzata con circa 350 mattonelle di tessuto realizzato interamente a mano, con la passione che si unisce allo scopo benefico per sostenere vari progetti umanitari. La parte tecnica è stata curata da Maurizio Costantini che ha permesso la messa in opera delle due nuove creazioni natalizie. L'associazione ha voluto anche ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Anche a Loreto Aprutino e Bolognano per il Natale sono già state esposte decorazioni e alberi realizzati all'uncinetto e a maglia dalle donne del paese.