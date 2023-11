In città è tornato il pop-up di Iginio Massari Alta Pasticceria, per deliziare i palati nel periodo delle festività

È tornato nuovamente in città un pop-up di grande successo, che ha coccolato i pescaresi e tutti coloro che hanno voluto assaporare le prelibatezze di Iginio massari Alta Pasticceria. Lo store riapre le sue porte, in collaborazione con Borgo Fonte Scura, nel cuore di Pescara, in via Trento 29.

Come già avvenuto nel 2021 e nel 2022, il grande maestro pasticcere, premiato nuovamente da Gambero Rosso nell’ultima guida Pasticceri e Pasticcerie 2024, propone all’interno del negozio un’ampia selezione di dolci come macarons, praline, cremini, dragée, torte confezionate, plumcake, mousse, biscotti, tavolette di cioccolato e i richiestissimi panettoni e pandori, i lievitati protagonisti del periodo natalizio.

Il panettone classico, contraddistinto da una complessa lavorazione, che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, che ne accrescono notevolmente la morbidezza, e due impasti, per un totale di 62 ore. All’interno, l’alveolatura racchiude preziosi cubetti di arancia candita calabrese e uvetta “Sei Corone”, che accompagnano e arricchiscono i sentori aromatici del burro e della vaniglia. La glassa è realizzata con mandorle e resa ancora più golosa da un tocco di cacao, ricoprendo la sommità e intrappolando mandorle grezze e granella di zucchero.

Grande novità di quest’anno è il panettone senza canditi, con fave di tonka e vaniglia, miele e senza uvetta e mandorle. Sarà possibile trovare nella selezione dei dolci anche il panettone senza lattosio, l’edizione limitata del panettone 50esimo anniversario – per omaggiare il mezzo secolo di ricerca e innovazione del Maestro Massari – con caramello, pepite di cioccolato al caramello e cubetti di mandarino candito, il panettone cacao e cioccolato, il panettone al pistacchio e l’immancabile “edizione speciale limitata” del panettone, con confezione esclusiva da collezione con le creme spalmabili al pistacchio e nocciola con spalmino personalizzato con la firma del Maestro. Non mancherà anche il pandoro tradizione, semplice e puro con aroma di vaniglia.

Il pop-up Iginio Massari Alta Pasticceria sarà aperto in via Trento 29 a Pescara tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.