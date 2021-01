VIDEO | “Ponte della solidarietà”, l'iniziativa della polizia a favore dell’Agbe di Pescara

Gli agenti dell’XI Reparto Volo hanno realizzato un progetto a favore dell’Associazione Genitori Bambini Emopatici, che si adopera per sostenere le famiglie che affrontano il dramma del ricovero dei propri figli nei reparti di ematologia e chirurgia pediatrica dell’ospedale di Pescara, mettendo a loro disposizione case alloggio a titolo gratuito.

Poiché presto sorgerà una nuova struttura, nei pressi del nosocomio civile, che ospiterà le famiglie dei bambini malati, la Questura ha voluto donare arredi per la nuova struttura alloggio, acquistati grazie alla generosità di una famiglia di imprenditori genovesi.

Come si legge in una nota, «il progetto è stato intitolato “Ponte della solidarietà” perché da sempre il ponte rappresenta lo sforzo fatto dagli uomini per superare gli ostacoli e le barriere della natura e qui metaforicamente, testimonia il legame tra due comunità, simili ma lontane, unite dal comune impegno per una giusta causa».

E per dare maggiore risalto all’evento è stato ideato un video che contiene immagini del ponte San Giorgio all’indomani dell’inaugurazione e immagini riprese dall’XI Reparto Volo e dalla Scuola Controllo del Territorio, che hanno come sfondo il ponte del mare, in un ideale trait d'union tra le città di Genova e Pescara.