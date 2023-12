Il ponte del mare compie 14 anni, tanti auguri a un simbolo della nostra città

Il ponte del mare compie 14 anni, come ricorda su Facebook il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, ex vice sindaco della città ai tempi della giunta Alessandrini: "Oggi è il compleanno del Ponte del Mare. Veniva inaugurato l’8 dicembre 2009", scrive. Fu scelta dunque una data importante, quella dell'Immacolata Concezione. Il ponte del mare, per Blasioli, è "un'opera identitaria di Pescara, simbolo di una mobilità sostenibile e di collegamento tra le due Pescare che si riallacciavano sulla foce del fiume, guardando già alla nuova Pescara".

L'infrastruttura, fortemente voluta da Luciano D'Alfonso quando era sindaco, vide il suo taglio del nastro a pochi mesi dall'insediamento della successiva amministrazione comunale, guidata da Luigi Albore Mascia, e quel giorno alla cerimonia partecipò anche lo stesso D'Alfonso. Dopo tanto tempo, ormai, possiamo indubbiamente dire che il ponte del mare sia divenuto un autentico simbolo del capoluogo adriatico, e tutti i pescaresi se ne sono orgogliosamente appropriati, sentendolo come parte della loro storia e, soprattutto, come elemento costitutivo del patrimonio pubblico.