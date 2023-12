Donata dal Rotary Club all'Ematologia una poltrona per trattamenti chemioterapici [FOTO]

Donata dal Rotary Club Pescara una poltrona per trattamenti chemioterapici all'unità operativa complessa (Uoc) Ematologia dell'ospedale civile di Pescara.

La poltrona, dotata delle più moderne tecnologie, è stata consegnata al direttore dell'unità operativa, Mauro Di Ianni, dal presidente del Rotary Club Pescara, Lamberto Manzoli, dal vicepresidente Michele Serra e dal consigliere Pierluigi Lelli Chiesa.

Presenti alla cerimonia di donazione, il direttore generale della Asl Pescara, Vero Michitelli, il direttore sanitario aziendale, Rossano Di Luzio e la coordinatrice infermieristica del dipartimento oncologico ematologico, Gabriella D’Agostino.

"Siamo molto felici di poter contribuire a migliorare le condizioni di cura dei pazienti che si sottopongono a chemioterapia", dice il presidente del Rotary Club Pescara, Lamberto Manzoli. Il direttore Michitelli, unitamente a Di Ianni, ha ringraziato il Rotary Club Pescara per la donazione. "La poltrona che ci avete donato è un prezioso contributo per la nostra unità operativa", afferma Di Ianni, "sarà di grande aiuto per garantire il comfort dei nostri pazienti che ricevono trattamenti che possono durare anche 4 o 5 ore”. La poltrona donata dal Rotary Club Pescara è basculante ed è dotata di un sistema di movimentazione motorizzato che consente al paziente di assumere la posizione più confortevole durante la terapia. La donazione del Rotary Club Pescara è un gesto di grande solidarietà che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pazienti che si sottopongono a chemioterapia presso la Uoc Ematologia dell'ospedale di Pescara.