Donata dall'asilo "Nido d'Oro"una poltrona per le mamme che assistono i bimbi ricoverati in pediatria

Il reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara ha ricevuto questa mattina 27 gennaio la donazione di una poltrona per le mamme che assistono i figli ricoverati nel reparto. Il bel gesto di generosità è stato fatto dal polo dell'infanzia "Il nido d'oro" della cooperativa sociale "L'impronta" di Pescara che ha consegnato la poltrona alla presenza del primario Maurizo Aricò.

La donazione è il frutto del progetto di solidarietà attivato durante l'anno scolastico 2020/2021 dal titolo “I bambini per i bambini”, che ha coinvolto la comunità educante, organizzato dal polo dell’Infanzia “Il Nido D’Oro” con il sostegno della Guardia Costiera e di attività quali Sarni Oro, Gruppo Ico, Macelleria Da Stefano,Pasta all’uovo da Rita, Pasticceria Pineta, Stabilimento balneare “Il Veliero”, Fisiopineta, Il Gelato della Pineta, ristorante “Tiella” e dell’Associazione “Sulle Ali della Musica”.

La direzione della Asl e Aricò hanno ringraziato la cooperativa per la sensibilità dimostrata scegliendo di devolvere il denaro raccolto per il progetto dell'acquisto della poltrona, molto utile per dare un maggiore comfort alle mamme che accudiscono il proprio figlio in un momento delicato come quello del ricovero ospedaliero pediatrico.