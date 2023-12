Il "Polo 0-6" dell'istituto comprensivo 5 e del nido d'Infanzia Cipì punta alla crescita di bambini e famiglie del rione Zanni [FOTO]

Tutelare e accompagnare le famiglie del quartiere Zanni di Pescara nel lungo cammino di crescita dei loro piccoli.

Questo l'obiettivo del "Polo 0-6" nato nel 2021 per far crescere l'intero quartiere.

Alla bella e interessante avventura partecipano tanti protagonisti: ci sono educatrici curiose e creative, insegnanti attente alle evoluzioni della scuola, bambini con gli occhi aperti al mondo, famiglie fiduciose.

Il plesso della scuola dell’infanzia Santa Filomena, dell’istituto comprensivo Pescara 5, si situa all’interno della struttura comunale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa che accoglie al suo interno il nido Cipì, di recente riapertura e gestito da un Rti (rete temporanea di imprese) Polis/Parsifal con capofila Polis, e la scuola primaria di Piano T. Gli edifici dotati di ingressi autonomi, sono comunicanti tramite l’area verde. L’area esterna, dotata di alberi a foglia caduca, pini, alberi da frutta, arbusti, aiuole, si presta a laboratori verdi, progetti di biodiversità, esperienze ecosostenibili a largo spettro: orto didattico, iniziative di green economy, attività socio-motorie ed esplorative nel rispetto della dimensione olistica dell’educazione, che si muove sui vari versanti della relazione fisica, affettiva, relazionale e cognitiva.

«Nella visione del Polo», come spiega la referente Lucia Lacanale, «il “fuori” si connota come luogo desiderabile e privilegiato sia nel promuovere i processi di apprendimento che le relazioni sociali e il benessere globale dei bambini. I momenti educativi sono preparati e organizzati in ambienti comodi e rilassanti come i laboratori, la palestra, il parchetto, lo spazio giardino con un piccolo orto con serra e una cucina del fango. Educatrici e insegnanti accompagnano i bambini che esplorano i nuovi ambienti, si aprono alle relazioni, sperimentano un proprio progetto di conoscenza. Ogni singola attività si situa all’inizio di un percorso di crescita e apprendimento che si sforza di lasciare al centro l’iniziativa del bambino e del gruppo e attribuire all’adulto il ruolo di regista dell’animazione educativa che attrezza l’ambiente e cura i dettagli dell’apprendimento».

Il prossimo passo

Il Polo Infanzia S.Filomena si accinge a diventare un luogo connotato da temi pedagogici, didattici e organizzativi in linea con i principi della continuità educativa 0-6 anni, che superano le ripartizioni per età e ordine di scuola e privilegiano soluzioni organizzative flessibili, mettendo al centro l’iniziativa del bambino, il suo benessere, le sue capacità di trarre profitto dalle opportunità di apprendimento. Il polo si presta alla sperimentazione di una progettazione pedagogica e organizzativa congiunta finalizzata alla predisposizione delle migliori condizioni di accoglienza e di sviluppo espressi nel decreto legislativo 65/2017, che sottolinea la necessità di assicurare ai bambini le condizioni di “autonomia, creatività, benessere”. La progettualità del Polo integra i concetti di cura, relazione educativa e apprendimento mutuati dalle linee pedagogiche ministeriali per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6.

Sabato 16 dicembre il plesso ha accolto le famiglie dei bambini frequentanti il nido, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, che si sono ritrovate insieme nel nascente Polo dell’infanzia 0-6, mostrando la sostanza di una comunità che educa, che partecipa e trasforma il territorio. L'associazionismo operante nel quartiere si è messo a disposizione dei bisogni emergenti delle persone , dei bambini, ragazzi, e famiglie, nell’ottica della cura e dell’inclusione con progetti finanziati dal Comune di Pescara.