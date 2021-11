Riconoscimento in Comune alla polisportiva Yale e al suo presidente Gino Baldassarre [FOTO]

Pergamene di ringraziamento alla polisportiva Yale e al suo presidente Gino Baldassarre da parte del Comune.

Questa mattina, mercoledì 17 novembre, nella stanza del sindaco, Carlo Masci e Adamo Scurti, presidente della commissione Sport, hanno accolto Baldassarre e tutto il suo staff «della mitica e storica polisportiva Yale», come scrive Scurti.

Che poi scrive anche: «Cinquant'anni di storia, passioni, emozioni, chi di noi non ha trascorso un periodo presso quei campi. Un ringraziamento particolare al presidente Gino Baldassarre e alla sua famiglia, per la competenza, la determinazione, il coraggio dimostrato in tutti questi anni, dando lustro alla nostra città, provincia, regione, e su tutto il territorio nazionale. La nostra speranza che la società, possa continuare il percorso intrapreso donandoci sempre più spesso nuove emozioni».