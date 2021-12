Poli vaccinali della Asl, gli orari di apertura per il mese di dicembre

Comunicati gli orari di apertura per il mese di dicembre relativamente ai poli vaccinali della Asl di Pescara. In tutti i centri, contestualmente alla terza dose, è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale. La stazione di Pescara Porta Nuova è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiusa sabato e domenica, nonché l'8 dicembre, il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio e il 6 gennaio 2022. Necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. In questo centro si somministrano soltanto le terze dosi, con vaccino Moderna, esclusivamente su prenotazione.

Il Città Sant'Angelo Village Outlet è aperto dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, nonché il sabato dalle 9 alle 13,30. Chiuso il sabato pomeriggio e la domenica, nonché l'8 dicembre, il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio e il 6 gennaio 2022. È possibile prenotare la vaccinazione anti Covid al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Per la seconda e terza dose si accede solo su prenotazione. La prenotazione non è necessaria per la somministrazione della prima dose.

A Penne il centro vaccinale è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. Chiuso l'8 dicembre, il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio e il 6 gennaio 2022. Prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Nel caso in cui non sia possibile registrarsi è consentito accedere anche senza prenotazione.

Infine a Scafa, area ex cementificio, i giorni di apertura sono il martedì, giovedì e venerdì, dalle 15 alle 18. Chiuso l'8 dicembre, il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, l'1 e 2 gennaio e il 6 gennaio 2022. Per effettuare la terza dose è necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione devono stampare l'apposito modulo, scaricabile QUI. Di seguito, invece, l'elenco delle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale anti Covid.