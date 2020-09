Una toccante poesia del maresciallo D'Angelo per i 30 anni di un suo concittadino speciale

Una festa sobria e allo stesso tempo toccante quella che si è svolta la sera del 10 settembre al ristorante Villa Briccone di Manoppello. Parenti e amici di Alex Trabucco, affetto da una grave malattia congenita invalidante, si sono riuniti per festeggiare i 30 anni di questo giovane speciale.Tra gli invitati alla cerimonia, anche il maresciallo Nicola D'Angelo, spesso alla ribalta delle cronache non solo per il suo lodevole servizio nell'arma dei carabinieri, ma anche per il suo lato artistico di poeta affermato. Per l'occasione, l'attuale comandante della stazione dei carabinieri di Civitaquana, ha omaggiato il suo concittadino con dei versi scritti appositamente per lui.

Un regalo simbolico e particolare che tutti hanno apprezzato. Il testo poetico, dal titolo "Tu, che non chiedi nulla" è diventato un inno alla vita e all'amicizia ed in pochi giorni è stato condiviso da centinaia di persone sui social. ve lo proponiamo integralmente:

"Tu, che non chiedi nulla,

le tue parole senza parlare

son nascoste da un sorriso,

e nei tuoi occhi è la luce profonda,

tutto l'amore che unisce al Signore,

forse andato a pezzi.

Tu, che non chiedi nulla,

se non liberare la libertà,

e vincere i momenti di sconforto,

accompagnato dalle lacrime, della salvezza.

Tu, che non chiedi nulla,

mai rassegnato alla disperazione,

in questo viaggio lontano dalla paura,

con la speranza di poter sollevare il peso

con l'aiuto di qualcuno,

che ti ami sino alla morte.

Tu, che non chiedi nulla,

se non la bellezza dell'amore,

amare tutto e tutti,

la felicità assoluta, semplice,

fatta ogni giorno di piccole cose,

senza ricchezze, gloria e potere,

come quella dei bambini.

Tu, che non chiedi nulla,

se non vivere in pace,

con un sorriso, per amore.

Tu, che non chiedi nulla,

solo la mia amicizia, senza ritorno,

una promessa vera

per poter durare sempre!"