Pasqua in zona rossa ma si torna a viaggiare con i podcast di Abruzzo Segreto

Un viaggio tra i luoghi segreti e dimenticati della più entusiasmante regione d'Italia, l'Abruzzo. A Pasqua il canale Abruzzo Segreto ci porta a spasso tra le meraviglie territoriali abruzzesi grazie a una serie di podcast presenti su Loquis.

Anche se trascorreremo una Pasqua in zona rossa, potremo tornare a viaggiare attraverso i racconti di Damiano Crognali, giornalista e podcaster, autore del libro Podcast, il rinascimento dell’audio per Roi edizioni, che ci condurrà alla scoperta del canyon della Valle dell’Orte.

Un podcast per Pasqua

Da San Valentino a Bolognano, dall'abbazia di San Clemente in Casauria a quella storica di Casanova, la prima abbazia cistercense in Abruzzo, oggi abbandonata e ridotta ad un cumulo di rovine, circondate da una vegetazione fitta.

Damiano Crognali ha raggiunto i luoghi che non esistono in alcuna mappa né guida turistica d'Abruzzo per descriverli in un podcast originale per Loquis, geolocalizzando i racconti per singole tappe, consentendo agli ascoltatori di scoprire e raggiungere questi luoghi.

Per ascoltare i podcast di Abruzzo Segreto basta cliccare qui (link).

L’idea

L’idea dei podcast sui luoghi più nascosti e sconosciuti d’Abruzzo è nata quando Damiano Crognali, di Teramo, ha ricevuto una segnalazione da Franco, ex videomaker in pensione, belga ma di origini italiane, che gli ha raccontato della Valle dell'Orte, un canyon poco conosciuto in Abruzzo che nasconde alcune delle storie e dei paesaggi più belli e meno conosciuti d'Italia. Crognali, affascinato dalla rivelazione, decide di andare a visitare questi luoghi, raccontarli in presa diretta, creando un canale audio su Loquis che raccoglie i suoi podcast geolocalizzati e permette a tutti di ascoltare e scoprire le meraviglie della terra abruzzese, nei suoi angoli più segreti.

Loquis è un’innovativa piattaforma di geo podcasting, che permette a tutti di ascoltare brevi racconti audio sui luoghi di tutta Italia e non solo. Su Loquis sono presenti canali creati dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, da numerosi comuni e regioni, consorzi turistici, editori, guide, associazioni, radio, personaggi famosi e viaggiatori appassionati.