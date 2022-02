Poche piogge nonostante sia inverno, ma 6 milioni di metri cubi di acqua nell'invaso di Penne: il doppio del 2021

Piove poco nonostante sia inverno e piogge tornano in Italia ma solo "a macchia di leopardo".

Una circostanza utile solo a ristorare i livelli superficiali dei terreni, ma non certo a incidere sulla "grande sete", che sta colpendo vaste aree del nostro Paese, Abruzzo compreso.

A fare il punto della situazione è il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche alle piogge cadute sulla Penisola e che, in attesa del ritorno a una situazione idroclimatica normale dopo un inverno insolitamente secco, tornano a disegnare un'Italia meteorologicamente "a macchia di leopardo", dove la scarsità idrica continua a caratterizzare il periodo.

«È la conferma di quanto la disponibilità idrica sia ormai un fattore strutturale per l'economia italiana», dice Francesco Vincenzi, presidente dell'associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi). In Abruzzo, il record negativo delle piogge nel periodo tocca a Colle Roio (-70,3%) in un quadro regionale caratterizzato da siccità e temperature invernali particolarmente miti; tiene, comunque, l'invaso di Penne, che registra una disponibilità di circa 6 milioni di metri cubi, cioè il doppio dell'anno scorso. «Stanti le attuali condizioni idriche e climatiche su vaste zone d'Italia, è prevedibile un forte aggravio delle bollette energetiche per i consorzi di bonifica e irrigazione, dovuto ai maggiori oneri di prelievo idrico per il servizio irriguo, cui si aggiungono gli enormi rincari nei costi dell'energia», conclude Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, «il nostro impegno è nella costante ricerca della massima efficienza operativa, ma è necessario nell'immediato un intervento del Governo per contenere i costi, limitando gli oneri a carico dei consorziati ed evitando forti rincari nelle produzioni agricole».