Poca acqua dai rubinetti a Popoli per una riparazione programmata

Poca acqua dai rubinetti a Popoli oggi, martedì 5 aprile.

L'Aca informa che in seguito alla riparazione programmata in via Saffi potrebbe verificarsi una riduzione di portata con conseguente calo di pressione e/o carenza idrica, dalle ore 8 alle ore 17, salvo imprevisti.

Queste le strade interessate: via Saffi; via Garibaldi; via D'Amato; largo Giulio Cesare; piazzale Filomusi Guelfi; via Di Pillo; largo Ricci; via Raffaello; via Botticelli; via Giotto; via P. da Popoli; via Cascella; piazza Dante; via C. Colombo; via Magellano; via della Repubblica; via G. Bruno (in parte); piazza Sarf Lorenzo;­ piazza Duchi Cantelmo; via Cavour; salita Trinità dei Monti; via Lazio (in parte); via Abruzzi (in parte).