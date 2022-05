Oltre 10 milioni per abbattere e ricostruire l'istituto Delfico di Montesilvano: sarà una scuola all'avanguardia

Oltre 10 milioni di euro per demolire e ricostruire la scuola media Troiano Delfico di via San Francesco. Lo annunciano con soddisfazione il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l'assessore alla pubblica istruzione Paolo Cilli e l'assessore ai lavori pubblici e i rapporti con gli enti comunali e sovracomunali in ambito pnrr Deborah Compardo. I fondi sono stati ottenuti proprio nell'ambito del bando pnrr per l'edilizia scolastica con i lavori che prevedono oltre ad un ampliamento delle aule disponibili, anche la realizzazione di laboratori, di una nuova palestra e di spazi adatti a svolgere attività musicali. La nuova scuola avrà anche un auditorium, una biblioteca e uno spazio per il servizio mensa.

Grazie a questi fondi, commenta De Martinis “si porterà avanti un grande progetto di riqualificazione e potenziamento dell’edificio. Questo è l’ennesimo traguardo raggiunto in materia di finanziamenti dalla nostra città. Esprimo un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto a quanti (dirigenti, tecnici e assessori) hanno lavorato con me alla predisposizione e presentazione del progetto. Non so cosa riserverà il futuro alla nostra città, ma noi continueremo a lavorare per una grande Montesilvano”. Anche per Cilli si apre una nuova parentesi che consentirà alla città di avere “una scuola all’avanguardia e moderna. Questo è il finanziamento più importante che siamo riusciti a intercettare e ne siamo molto soddisfatti. Un finanziamento che va ad aggiungersi a quelli già ottenuti per l’adeguamento sismico delle scuole cittadine”. Per la Comardi è un “traguardo raggiungo che è frutto di un lavoro di squadra importante ed efficace. I fondi pnrr sono una grandissima opportunità e continueremo a partecipare a ogni bando di volta in volta con l’assessorato di riferimento”.

A congratularsi con l'amministrzione per l'impotante risultato ottenuto è anche Lino Galante, coordinatore provinciale della Lega. "Il lavoro di squadra, con visione e competenza viene sempre premiato - dichiara - Sono molto contento che la città di Montesilvano possa investire 10 milioni di euro per la riqualificazione, non solo energetica, dell'istituto comprensivo Delfico. Esprimo i più sinceri complimenti al Sindaco, espressione della Lega Ottavio De Martinis, alla sua efficiente amministrazione per l'impiego profuso, e al sottosegretario al Miur, anch'egli della Lega, Rossano Sasso per l'interesse espresso".