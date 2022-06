Città Sant'Angelo: 315 mila euro per riqualificare e destinare ai disabili la struttura adiacente l'ex Mercato del fiore

Vinto il bando pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) da 315 mila euro con cui lo stabile che si trova vicino all'ex Mercato del fiore in via Lungofino, sarà ristrutturato per ospitare appartamenti destinati alle persone con disabilità e spazi ricreativi. Lo comunica sulla sua pagina facebook il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti che ieri, fa sapere, ha effettuato un primo sopralluogo nella struttura “per capire meglio quali siano i lavori da fare per ridare vita alla struttura che per anni è stata colpita dal vandalismo destinata ad ospitare ragazzi autistici. Con un'idea nata da questa amministrazione e condivisa con la Provincia di Pescara guidata da Ottavio De Martinis – aggiunge -, l’associazione Abruzzo Autismo onlus di Dario Verzulli e l’ambito sociale siamo riusciti ad aggiudicarci un fondo pnrr per una cifra di 315 mila euro”.