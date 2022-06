L'Adiconsum scrive all'associazione della Bandiera Blu: "Fuori la plastica dalle nostre spiagge" [FOTO]

Fuori la plastica dalle nostre spiagge.

Questa la richiesta che fa l'associazione dei consumatori Adiconsum con una lettera inviata alla Fee (Foundation for Environmental Education) che si occupa dell'assegnazione delle Bandiere Blu.

E la richiesta è corredata da alcune foto che mostra quali fossero le condizioni in cui versava un tratto di spiaggia nella zona di Porta Nuova a Pescara sabato mattina 11 giugno.

«Un paio di giorni di temporali e vento, hanno spelacchiato le palme presenti, realizzate in materiale plastico, e ricoperto l’intera spiaggia di svolazzanti “fili di plastica”», denunciano dall'associazione dei consumatori, «il problema, com’è noto, interessa non solo il litorale pescarese, ma numerosi tratti di costa da nord a sud dello Stivale. È a nostro avviso arrivato il tempo di dire basta al disinvolto utilizzo di ombrelloni e palme in plastica da parte di balneatori poco sensibili, facendo presente al Comune di Pescara e a tutti gli altri Comuni, che se vogliono mantenere la Bandiera Blu devono vietarne l’uso, obbligando i titolari di concessioni balneari a scegliere fra materiali compatibili con l’ambiente costiero. Una spiaggia per ottenere la Bandiera Blu deve scrupolosamente rispondere alla “procedura operativa che descrive metodi e criteri utilizzati dalla Fee Italia per l’assegnazione … “, deve cioè possedere una lunga serie di requisiti “quali la presenza di componenti naturali sulla spiaggia che ne aumentino il valore paesaggistico, l’adeguatezza delle infrastrutture ed attrezzature di spiaggia, la conduzione, da parte degli stabilimenti balneari, di una corretta gestione ambientale …”, ma fra questi non c’è, paradossalmente, il divieto di utilizzo di ombrelloni e palme di plastica».