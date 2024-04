Giornata Platic Free in città: con l'omonima associazione tutti in spiaggia per fare pulizia

Doppio appuntamento domenica 21 aprile con l'associazione Plastic Free per pulire le spiagge di viale Primo Vere e via della Riviera (Nave di Cascella). Sono in tutto nove quelli che si svolgono in nel fine settimana in Abruzzo. Oltre che a Pescara infatti i volontari saranno presenti sabato 20 a Roseto degli Abruzzi, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto (tutte località della provincia di Teramo) e domenica oltre che nel capoluogo adriatico a Capistrello (Aquila) e Teramo.

Un appuntamento che si rinnova e che segue la giornata mondiale della Terra che si è celebrata il 22 aprile dedicata per questa 54esima edizione proprio al tema “Planet vs Plastic”. La volontà è dunque quella di porre all'attenzione dei cittadini l'abuso dei materiali plastici che usiamo ogni giorno, con l'obiettivo di usarne il 60 per cento in meno entro il 2024. Un obiettivo che vede l'associazione Plastic Free in prim alinea con i suoi oltre mille referenti e 250mila volontari che si danno da fare già dal 2019.

Spiagge e non solo i punti di raccolta nel fine settimana: si lavorerà alla raccolta anche sugli argini dei fiumi, nei parchi e nelle aree pubbliche. Una giornata di sensibilizzazione perché si comprenda come la plastica non solo è un pericolo per la natura, ma anche per la nostra sopravvivenza.

A Pescara come detto gli appuntamento domenica sono due e l'invito del referente regionale Abruzzo Luca Di Carlantonio è quello alla partecipazione. “Invitiamo tutti i cittadini e le famiglie a prendere parte attiva a questa fondamentale iniziativa di sensibilizzazione e di attenzione verso i nostri territori - dichiara -. L’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente gravi conseguenze nelle nostre vite e solo un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

Per avere tutti i dettagli su orari, luogo d'incontro e iscriversi per partecipare è sufficiente accedere al sito dell'associazione nella sezione eventi (Clicca qui per iscriverti).

Un appuntamento quello di Pescara che segue il protocollo d'intesa appena sottoscritto con l'amministrazione.